Chi è Samuele Racca, morto travolto dal grano a 10 anni: stava giocando nell’azienda di famiglia



La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri nelle campagne del Roero, nel Cuneese. Il bambino sarebbe stato travolto da un getto di grano mentre giocava nel cassone di un rimorchio, ma ci sono anche altre ipotesi al vaglio della Procura di Asti: aperto un fascicolo sull’incidente e disposto l’autopsia, prima del nulla osta per i funerali. Il padre di Samuele, Fabio Racca è molto conosciuto in zona, per la sua attività di musicista all’interno di un gruppo di liscio piemontese.

