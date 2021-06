Chi è Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria che vuole un figlio da lui



Vera Miales è la donna di origini moldave che ha rapito il cuore di Amedeo Goria. Ha 36 anni e sin da ragazzina ha la passione per la moda, che l’ha portata a trasferirsi in Italia per diventare modella, ma non sono mancate le apparizioni in tv. Riservata per quanto riguarda la sua vita privata, l’unica relazione con un personaggio noto venuta allo scoperto è proprio quella con l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

