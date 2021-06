Chi si è vaccinato può donare il sangue: i chiarimenti contro le fake news online



Tra le tante fake news diffuse online sul coronavirus e sui vaccini ce n’è una per cui chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid non può più donare il sangue. Il che è chiaramente falso. “È molto grave diffondere false informazioni sulla donazione di sangue. Non c’è nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, entrambi salvano vite ogni giorno, e anzi ci auguriamo che siano sempre di più i donatori immunizzati, sarebbe un segno ulteriore dei progressi nella lotta al virus”, ha commentato il direttore del Cns, Vincenzo De Angelis.

