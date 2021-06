“Chi si fa le canne può vaccinarsi ma no ai baci senza vaccino covid”, i consigli di Pregliasco



I consigli e le risposte di Fabrizio Pregliasco ai giovani su vaccino anti covid e feste in discoteca e locali. “Se uno si fa le canne può vaccinarsi tranquillamente” ha spiegato il virologo sconsigliando invece i balli in discoteca e i baci tra persone appena incontrate: “È come una roulette russa”

Continua a leggere



I consigli e le risposte di Fabrizio Pregliasco ai giovani su vaccino anti covid e feste in discoteca e locali. “Se uno si fa le canne può vaccinarsi tranquillamente” ha spiegato il virologo sconsigliando invece i balli in discoteca e i baci tra persone appena incontrate: “È come una roulette russa”

Continua a leggere

Continua a leggere