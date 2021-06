Chiara Ferragni dopo il vaccino anti Covid: “Complottisti siete pazzi, mi lasciate senza parole”



“Complottisti state fuori, dei pazzi”: è la risposta di Chiara Ferragni a chi insinua che non si è vaccinata. Per alcuni follower in una story l’influencer indica “un braccio diverso da quello sul quale è avvenuta l’inoculazione”. La moglie di Fedez ha in più occasioni invitato i suoi fan a vaccinarsi: “Vaccinatevi tutti”.

Continua a leggere



“Complottisti state fuori, dei pazzi”: è la risposta di Chiara Ferragni a chi insinua che non si è vaccinata. Per alcuni follower in una story l’influencer indica “un braccio diverso da quello sul quale è avvenuta l’inoculazione”. La moglie di Fedez ha in più occasioni invitato i suoi fan a vaccinarsi: “Vaccinatevi tutti”.

Continua a leggere

Continua a leggere