Chiara Maria Mannarino, ex di Spinalbese: “Perché ho rivelato adesso della telefonata di Belén”



Chiara Maria Mannarino, ex di Antonino Spinalbese, attuale compagno di Belèn Rodriguez, spiega come mai ha rivelato solo ora della telefonata che la showgirl argentina le avrebbe fatto circa un anno fa: “Magari per i follower su Instagram? Magari per una bella copertina? No, oggi ho il cuore sereno e la mente sgombra per poter dire come stavano le cose. Per poter dire che lui non è la brutta persona che a volte dipingono e io non sono una martire”.

