Chico Forti, lo zio Gianni incontra la ministra Cartabia: “Ogni sforzo per farlo tornare in Italia”



La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e Gianni Forti, lo zio di Chico, in carcere dal 2000 negli Stati Uniti, condannato all’ergastolo per omicidio, si sono incontrati questo pomeriggio in via Arenula. La Guardasigilli ha assicurato: “Continuerò a seguire personalmente tutta la vicenda e assicuro ogni mio personale sforzo, in tutte le sedi, per il raggiungimento del comune obiettivo”.

