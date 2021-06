Chioggia, insulti razzisti al medico fiscale: “Mi diceva ‘ne*ro di m*rda, qui comando io’ “



Herman è un medico fiscale 30enne e lavora a Chioggia da anni. Arrivato dal Camerun nel 2010 per studiare medicina a Padova, in Italia ha una casa, una moglie e una figlia di 22 mesi. Durante una visita fiscale, l’uomo è stato aggredito da un paziente che aveva usato quella giornata lontano dal lavoro per andare al mare. “Mi diceva ne*ro di m*rda, non vieni in Italia a dettare le regole. Qui comando io”

