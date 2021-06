Cicciolina: “Solo 800 euro di vitalizio, ora Luigi Di Maio si riduca lo stipendio”



Ilona Staller attacca il Movimento 5 stelle per la riduzione consistente imposta al suo vitalizio da ex parlamentare: “Ne ho dato una parte in beneficenza ma col resto devo pure vivere. Di Maio mi ha massacrata e la gente ha iniziato ad aggredirmi sui social”. Cicciolina spiega anche perché, a suo dire, non lavorerebbe più in tv.

