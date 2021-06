Ciro Grillo e gli amici in caserma, risate e scherzi, ma anche paura: “Parliamo di altro”



Dalle carte dei carabinieri emerge il comportamento di Ciro Grillo e i suoi amici, accusati di stupro di gruppo, all’interno della caserma dove furono convocati il primo settembre del 2019. Tra risate, scherzi e bisbiglii per non farsi captare dalle cimici dei militari, i ragazzi “parlano d’altro” e a gesti si dicono che è meglio non parlare.

