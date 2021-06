Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli sono sposati da 13 anni e si amano alla follia



Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli si sono sposati nel giugno 2008 e, appena un anno dopo, è arrivato il primo figlio Davide. Nel 2012 invece è nato Leonardo, completando una famiglia quasi del tutto al maschile. Come dimostrano sui social, i coniugi Marchisio si amano alla follia e il loro amore non sembra aver mai subito i contraccolpi di una carriera che ha imposto bruschi cambi di rotta anche in ambito familiare. Roberta, torinese ex tennista della Nazionale Under 16, oggi è un’imprenditrice nel mondo della moda e della ristorazione.

