Come calcolare il voto della Maturità 2021 con la conversione dei crediti e il bonus di 5 punti



Come si calcola il voto finale della Maturità 2021? Per essere promossi si parte da un minimo di 60 fino a un massimo di 100, e per i più meritevoli è prevista anche la lode. Il punteggio si ottiene sommando i crediti scolastici ottenuti nel corso del triennio, basati sulla media, il voto del colloquio orale e gli eventuali punti di bonus che la commissione deciderà di concedere agli studenti più meritevoli.

