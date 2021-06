“Come lo spieghiamo in Pakistan?”. La reazione della madre di Saman dopo la fuga dal matrimonio combinato



Lo sfogo della mamma per il rifiuto di Saman alle nozze combinate col cugino in Pakistan in un incontro coi servizi sociali ad ottobre: “Come faremo a spiegarlo? Mia figlia è una vergogna”. Intanto il Tg1 ha diffuso un video in cui si vedono gli stessi genitori della ragazza – probabilmente uccisa in Emilia Romagna – in partenza per il Pakistan a Malpensa: i biglietti erano stati acquistati sei giorni prima della scomparsa della giovane.

