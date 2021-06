Come potrebbe essere la quarantena durante un volo se un passeggero mostra sintomi covid



Oltre alle maschere per il viso e ai controlli della temperatura, che sono all’ordine del giorno così come i pass vaccinali o i tamponi prima di partire, c’è chi si è attrezzato anche per permettere una quarantena a bordo in caso di passeggero sospetto che mostra sintomi Covid durante il volo. Su questo pericolo infatti si è concentrato il progetto PaxCASE (Passenger Containment Area for Symptomatic Events) di Airbus.

Continua a leggere



Oltre alle maschere per il viso e ai controlli della temperatura, che sono all’ordine del giorno così come i pass vaccinali o i tamponi prima di partire, c’è chi si è attrezzato anche per permettere una quarantena a bordo in caso di passeggero sospetto che mostra sintomi Covid durante il volo. Su questo pericolo infatti si è concentrato il progetto PaxCASE (Passenger Containment Area for Symptomatic Events) di Airbus.

Continua a leggere

Continua a leggere