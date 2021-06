Come si svolge il colloquio alla Maturità 2021: le quattro fasi dell’orale



È cominciata la Maturità 2021: niente prove scritte, ma solo un maxi colloquio orale dalla durata di un’ora per i 540mila studenti italiani impegnati nell’esame di Stato. L’interrogazione si divide in quattro fasi, partendo dalla presentazione dell’elaborato, e continuando con la prova di italiano, l’analisi dell’argomento scelto dalla commissione e la presentazione dell’esperienza di PCTO (ex alternanza scuola lavoro).

Continua a leggere



È cominciata la Maturità 2021: niente prove scritte, ma solo un maxi colloquio orale dalla durata di un’ora per i 540mila studenti italiani impegnati nell’esame di Stato. L’interrogazione si divide in quattro fasi, partendo dalla presentazione dell’elaborato, e continuando con la prova di italiano, l’analisi dell’argomento scelto dalla commissione e la presentazione dell’esperienza di PCTO (ex alternanza scuola lavoro).

Continua a leggere

Continua a leggere