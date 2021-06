Come sta Nicola, il bambino ritrovato al Mugello. Il sindaco: “Impaurito ma vivo”



Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio nel Mugello e ritrovato vivo questa mattina dopo ore di ricerche, è stato portato all’ospedale Meyer di Firenze per accertamenti. Il sindaco Gian Piero Moschetti: “Il bambino ha gli occhi aperti, era impaurito. Però è vivo. È una cosa molto importante. È stato trovato in buone condizioni, compatibilmente con la situazione in cui era”.

Continua a leggere



Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio nel Mugello e ritrovato vivo questa mattina dopo ore di ricerche, è stato portato all’ospedale Meyer di Firenze per accertamenti. Il sindaco Gian Piero Moschetti: “Il bambino ha gli occhi aperti, era impaurito. Però è vivo. È una cosa molto importante. È stato trovato in buone condizioni, compatibilmente con la situazione in cui era”.

Continua a leggere

Continua a leggere