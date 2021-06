Coppia in Love is in the Air e fidanzati nella vita, ecco la dedica di Hande Erçel a Kerem Bürsin

Coppia in Love is in the Air e fidanzati nella vita, ecco la dedica di Hande Erçel a Kerem Bürsin



“Love is in the Air” per davvero. Hande Erçel a Kerem Bürsin, gli interpreti di Eda e Serkan, sono fidanzati anche fuori dal set. La loro relazione va a gonfie vele, così come dimostrano i due profili Instagram degli attori. Hande nei giorni scorsi ha pubblicato sul social una dolce dedica per il suo Serkan: “Sei la parte più divertente della mia vita. Che fortuna averti”.

