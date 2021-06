Coronavirus, ieri 2.483 contagi e 93 decessi, da domani al via le vaccinazioni aperte a tutte le fasce d’età



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 2 giugno. Nell’ultimo bollettino contagi in aumento con 2.483 nuovi casi e 93 decessi, ma scende il tasso di positività. Terapie intensive sotto mille per la prima volta dopo oltre 7 mesi. Si va verso il superamento del limite di 4 persone per tavolo nei ristoranti in zona bianca, indicazione che per il momento è ancora in vigore, come ha ribadito il ministero della Salute. Ieri il presidente del Consiglio Draghi ha detto che è importante che la ripresa sia duratura, ma non basta “tornare ai livelli di crescita pre-pandemia”. Il generale Figliuolo ha detto che sono in arrivo altre 3,5 milioni di dosi Pfizer. Il coprifuoco è ancora in vigore in zona gialla, ma dal prossimo 7 giugno verrà spostato a mezzanotte. L’Ue ha lanciato la piattaforma per i certificati Covid digitali, disponibili dal 1 luglio. Dal 3 giugno parte la vaccinazione aperta a tutti, senza fasce d’età. Nel mondo oltre 12 milioni di casi e 3 milioni e mezzo di morti. In Uk per la prima volta zero morti covid.

