Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: calano contagi e ricoveri, 7 regioni in zona bianca da lunedì. Nei ristoranti 6 persone al tavolo al chiuso



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 5 giugno. Nell’ultimo bollettino confermata la discesa dei contagi e dei ricoveri con 2.557 nuovi casi e 73 morti per Covid. Brusaferro: “Impatto significativo dei vaccini su contagi, ricoveri e morti”. L’incidenza è scesa a 32 casi ogni 100mila abitanti e Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto in zona bianca da lunedì 7 giugno. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 37 milioni di dosi somministrate e 12,7 milioni di persone immunizzate. Nel mondo oltre 172 milioni di casi e 3,7 milioni di morti. Nel Regno Unito aumentano i contagi e preoccupa la variante indiana. Per la Germania l’Italia non sarà più considerata zona a rischio Covid.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 5 giugno. Nell’ultimo bollettino confermata la discesa dei contagi e dei ricoveri con 2.557 nuovi casi e 73 morti per Covid. Brusaferro: “Impatto significativo dei vaccini su contagi, ricoveri e morti”. L’incidenza è scesa a 32 casi ogni 100mila abitanti e Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto in zona bianca da lunedì 7 giugno. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 37 milioni di dosi somministrate e 12,7 milioni di persone immunizzate. Nel mondo oltre 172 milioni di casi e 3,7 milioni di morti. Nel Regno Unito aumentano i contagi e preoccupa la variante indiana. Per la Germania l’Italia non sarà più considerata zona a rischio Covid.

Continua a leggere

Continua a leggere