Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: cambia piano vaccinale con stop a vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni, seconda dose ai giovani con Pfizer o Moderna

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 12 giugno. Il bollettino di ieri: 1.901 contagi e 69 morti per Covid. Cambia il piano vaccinale: dopo la raccomandazione del Cts di somministrare il vaccino AstraZeneca agli over 60 e Pfizer o Moderna per seconde dosi ai giovani, il governo impone lo stop del farmaco per chi ha meno di 60 anni. Speranza: “Tradurremo in maniera perentoria le indicazioni del Comitato tecnico scientifico”. Figliuolo: “Ci sarà un impatto, ma tra luglio e agosto riusciremo a mitigarlo”. Di Camilla, la diciottenne ligure morta per una trombosi dopo il vaccino, è emerso che soffriva di piastrinopenia autoimmune. Secondo l’ultimo aggiornamento sono 41.310.662 le dosi di vaccino somministrate in Italia. Da lunedì anche Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento in zona bianca. Indice Rt stabile a 0,68, incidenza di 26 casi ogni 100 mila abitanti. Nel mondo 175.277.311 contagi e 3.785.130 vittime Covid.

