Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: da domani quasi tutta Italia in zona bianca senza coprifuoco; mascherine all’aperto, decisione attesa in settimana



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 20 giugno. Nel bollettino di ieri 1.197 casi su 249.988 tamponi e 28 morti per Covid. Da domani 21 giugno quasi tutta Italia sarà in zona bianca e sarà eliminato il coprifuoco. Si va anche verso la fine dell’obbligo della mascherina all’aperto: la data definitiva su questa disposizione arriverà in settimana e sarà il Comitato Tecnico Scientifico a fornire il proprio parere al Governo. Si ipotizza una data che va dall’1 al 5 luglio, ma solo all’aperto e in assenza di assembramenti. Attivo il Green Pass nel nostro Paese, ma arriva una stretta contro la variante Delta: quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 45.579.305 dosi di vaccino anti-Covid. Ok al richiamo per AstraZeneca per chi rifiuta il mix. Nel mondo 178.195.790 contagi da Coronavirus. In Russia record di casi da febbraio.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 20 giugno. Nel bollettino di ieri 1.197 casi su 249.988 tamponi e 28 morti per Covid. Da domani 21 giugno quasi tutta Italia sarà in zona bianca e sarà eliminato il coprifuoco. Si va anche verso la fine dell’obbligo della mascherina all’aperto: la data definitiva su questa disposizione arriverà in settimana e sarà il Comitato Tecnico Scientifico a fornire il proprio parere al Governo. Si ipotizza una data che va dall’1 al 5 luglio, ma solo all’aperto e in assenza di assembramenti. Attivo il Green Pass nel nostro Paese, ma arriva una stretta contro la variante Delta: quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 45.579.305 dosi di vaccino anti-Covid. Ok al richiamo per AstraZeneca per chi rifiuta il mix. Nel mondo 178.195.790 contagi da Coronavirus. In Russia record di casi da febbraio.

Continua a leggere

Continua a leggere