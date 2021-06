Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo entrano in zona bianca, coprifuoco a mezzanotte



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 7 giugno. Nel bollettino di ieri registrati 2.275 nuovi casi e 51 morti per Covid. I ricoveri scendono sotto quota 5 mila. Ieri somministrate quasi 500 mila dosi di vaccino, prossima settimana ne arriveranno 4 milioni. In totale sono state somministrate oltre 38 milioni di dosi, 13 milioni le persone completamente vaccinate. Rasi: “Non c’è ragione per non vaccinare i giovani”. Brusaferro: “Impatto significativo dei vaccini su contagi, ricoveri e morti”. Da oggi sette regioni in zona bianca: oltre a Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Le altre regioni sono ancora gialle ma il coprifuoco verrà spostato a mezzanotte. Nel mondo oltre 173 milioni di casi e 3,7 milioni di morti. Nel Regno Unito aumentano i contagi e preoccupa la variante indiana, più contagiosa del 40%. Le riaperture previste per il 21 giugno potrebbero essere rinviate.

