Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: mix vaccini approvato dall’Aifa, ripartono i matrimoni anche in zona gialla



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 15 giugno. Continua la discesa dei contagi in Italia, nell’ultimo bollettino 907 casi su 79.524 tamponi e 36 morti per Covid. L’Aifa ha approvato il mix di vaccini ma le regioni si muovono in ordine sparso: in programma vertice governo-Regioni per linea univoca. Finora somministrate 42,7 milioni di dosi e sono 14,2 milioni le persone completamente vaccinate. Da oggi ripartono feste, matrimoni, convegni e parchi a tema anche nelle zone gialle. Nel mondo oltre 176 milioni di casi e 3,8 milioni di morti. Migliora la situazione in Europa ma preoccupa la variante delta del virus, la cui diffusione ha indotto Johnson a rinviare le riaperture in Inghilterra.

