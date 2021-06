Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, morta Camilla, la 18enne ricoverata dopo il vaccino AstraZeneca, si va verso lo stop per gli under 60



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 11 giugno. Nel bollettino di ieri registrati 2.079 casi e 88 morti Covid. Morta Camilla, la 18enne che era stata ricoverata a Genova dopo vaccino aver partecipato a Open Day AstraZeneca. Il Cts potrebbe imporre lo stop ai giovani e a tutti gli under 60. Speranza: “Cts sta elaborando nuovo parere ma tutti i vaccini sono efficaci”. Rasi: “Sotto i 40 anni a mio figlio maschio lo farei fare, a mia figlia no”. Istat: “Nel 2020 mortalità più alta dal dopoguerra”. Il Parlamento UE chiede la sospensione dei brevetti sui vaccini; ok anche al green pass Covid. Pubblicati i verbali di febbraio 2020 prima dell’inizio della pandemia. In Sicilia sospese le somministrazioni di Astrazeneca agli under 60, alcuni comuni in zona rossa a causa dell’aumento dei casi. Attesa per il monitoraggio settimanale dell’ISS, 6 regioni da lunedì potrebbero passare in zona bianca. Nel mondo oltre 174 milioni di casi e 3,7 milioni di morti, ma la pandemia frena. I leader del G7 chiederanno all’Oms una nuova inchiesta sulle origini del Covid. Johnson annuncia: “Un miliardo di dosi ai paesi poveri entro la fine del prossimo anno”. In Cile nuovo lockdown nonostante il 60% della popolazione vaccinata.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 11 giugno. Nel bollettino di ieri registrati 2.079 casi e 88 morti Covid. Morta Camilla, la 18enne che era stata ricoverata a Genova dopo vaccino aver partecipato a Open Day AstraZeneca. Il Cts potrebbe imporre lo stop ai giovani e a tutti gli under 60. Speranza: “Cts sta elaborando nuovo parere ma tutti i vaccini sono efficaci”. Rasi: “Sotto i 40 anni a mio figlio maschio lo farei fare, a mia figlia no”. Istat: “Nel 2020 mortalità più alta dal dopoguerra”. Il Parlamento UE chiede la sospensione dei brevetti sui vaccini; ok anche al green pass Covid. Pubblicati i verbali di febbraio 2020 prima dell’inizio della pandemia. In Sicilia sospese le somministrazioni di Astrazeneca agli under 60, alcuni comuni in zona rossa a causa dell’aumento dei casi. Attesa per il monitoraggio settimanale dell’ISS, 6 regioni da lunedì potrebbero passare in zona bianca. Nel mondo oltre 174 milioni di casi e 3,7 milioni di morti, ma la pandemia frena. I leader del G7 chiederanno all’Oms una nuova inchiesta sulle origini del Covid. Johnson annuncia: “Un miliardo di dosi ai paesi poveri entro la fine del prossimo anno”. In Cile nuovo lockdown nonostante il 60% della popolazione vaccinata.

Continua a leggere

Continua a leggere