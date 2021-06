Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: altre 4 Regioni verso la zona bianca. Vaccini, immunizzato con due dosi oltre il 12% degli italiani over 12



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 4 giugno. Nel bollettino di ieri 1.968 nuovi casi, sotto i duemila per la seconda volta in una settimana, e 59 morti. Il tasso di positività è al 2%. Oggi nuovo monitoraggio Iss: verso nuove regioni in zona bianca. Governo e Regioni avrebbero trovato un’intesa sulle tavolate al ristorante all’aperto senza limiti, mentre resterebbe un limite di 6 commensali per i tavoli al chiuso. Domani in Cdm norma ponte per l’assegno unico da luglio. Dal 7 giugno coprifuoco a mezzanotte in zona gialla. Prosegue la campagna di vaccinazione: 36.392.761 dosi somministrate e oltre 12 milioni di italiani immunizzati con doppia dose, pari al 23,16 % della popolazione over 12. Aperte le prenotazioni per tutti senza fasce d’età. Nel mondo 172.026.069 casi e 3.698.663 morti.

