Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: da domani stop alle mascherine all’aperto. Ma l’Iss avverte: “Se i contagi aumentano torneranno”



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 27 giugno. Secondo l’ultimo bollettino ci sono stati 838 nuovi casi e 40 morti: il tasso di positività è allo 0,4%. Da domani stop alle mascherine all’aperto, ma Brusaferro (Iss) avverte: “Se i contagi aumentano ritorneranno”. Cresce la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta del Covid-19, gli esperti consigliano di andare in vacanza dopo il richiamo del vaccino. Continua la campagna di vaccinazione: finora somministrate 49.474.512 dosi, 17.572.404 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 32,54% della popolazione over 12. Ma ci sono ancora 2 milioni e 700mila italiani over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose. Nel mondo 180.784.684 contagi e 3.917.131 morti: nel Regno Unito record di nuove infezioni da gennaio per la variante Delta (ex indiana), Sydney torna in lockdown per due settimane.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 27 giugno. Secondo l’ultimo bollettino ci sono stati 838 nuovi casi e 40 morti: il tasso di positività è allo 0,4%. Da domani stop alle mascherine all’aperto, ma Brusaferro (Iss) avverte: “Se i contagi aumentano ritorneranno”. Cresce la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta del Covid-19, gli esperti consigliano di andare in vacanza dopo il richiamo del vaccino. Continua la campagna di vaccinazione: finora somministrate 49.474.512 dosi, 17.572.404 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 32,54% della popolazione over 12. Ma ci sono ancora 2 milioni e 700mila italiani over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose. Nel mondo 180.784.684 contagi e 3.917.131 morti: nel Regno Unito record di nuove infezioni da gennaio per la variante Delta (ex indiana), Sydney torna in lockdown per due settimane.

Continua a leggere

Continua a leggere