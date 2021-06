Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: riaprono bar e ristoranti al chiuso, via libera agli eventi sportivi all’aperto con spettatori



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 1 giugno. Nel bollettino di ieri 1.820 nuovi casi e 82 morti. Il tasso di positività è 2,1% con 86.977 tamponi. In Molise zero contagiati e zero decessi. Da oggi riaprono bar e ristoranti al chiuso in zona gialla, mentre gli eventi sportivi all’aperto potranno accogliere di nuovo gli spettatori, anche se in numero limitato. Dal 7 giugno il coprifuoco è posticipato a mezzanotte. Nuove raccomandazioni per viaggiare in Europa col certificato Covid (green pass), disponibile dal 1 luglio. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora somministrate 34.951.354 dosi, 12.077.591 persone hanno completato il ciclo vaccinale. Via libera di Aifa all’uso di Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Dal 3 giugno al via la vaccinazione aperta a tutti senza fasce d’età. Nel mondo 12.077.591 casi e 3.547.205. Il calciatore Vidal positivo al Coronavirus è stato ricoverato in Cile.

