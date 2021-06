Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: stop alle mascherine all’aperto in zona bianca dal 28 giugno. Vaccini, quasi il 30% degli italiani over 12 è immunizzato



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 22 giugno. Nell’ultimo bollettino 495 contagi, il dato più basso da agosto dello scorso anno, e 21 decessi. Il tasso di positività stabile allo 0,6%. Calano le terapie intensive (-4) e i ricoveri ordinari (-54). Il ministro Speranza annuncia: “Stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno in zona bianca”, dopo il parere del Cts, ma “mantenere cautela” per la circolazione delle varianti virali. Resta il nodo discoteche. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 46.601.425 dosi e quasi il 30% della popolazione over 12 è immunizzato. Nel mondo 46.601.425 contagi e 3.872.088 morti. Negli Usa somministrate 300 milioni di dosi di vaccino, Biden: “L’America sta tornando”. Paura variante Delta in Russia e Regno Unito. Oggi Ursula Von der Leyen a Roma per sbloccare i primi 25 miliardi del Recovery Plan. Euro 2020, Draghi: “La finale non si giochi in Paesi con alti contagi”.

