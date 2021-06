Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: tutta Italia è zona bianca, stop all’obbligo di mascherine all’aperto



Le ultime notizie i tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 28 giugno. Nell’ultimo bollettino 782 contagi e 14 morti, il tasso di positività nazionale è stabile allo 0,5%. Da oggi tutta Italia è in zona bianca e stop all’obbligo di mascherina all’aperto, tranne che in Campania, dove un’ordinanza regionale lo mantiene in vigore. Allarme variante Delta anche in Italia, in aumento i focolai. Il generale Figliuolo: “Entro settembre 80% di italiani vaccinati, ce la faremo”. Rave party senza mascherine nel Lodigiano: denunciati gli organizzatori. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 49.890.945 dosi e 17.787.354 persone hanno completato il ciclo vaccinale. Nel mondo 181.047.252 casi e 3.922.087 morti. Cresce il focolaio scoppiato a Maiorca in Spagna: oltre 800 studenti positivi e altri tremila in quarantena solo a Madrid. Record di morti a Mosca, in Russia.

