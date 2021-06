Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: vaccino in vacanza, c’è l’accordo Piemonte-Liguria, variante Delta, impennata di casi in Uk



Le ultime notizie i tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 30 giugno. Nel bollettino di ieri sono stati registrati ulteriori 679 contagi 42 morti covid, con tasso di positività che scende ancora allo 0,4%. Giù ricoveri ordinari e terapie intensive nell’Italia tutta in zona bianca. Preoccupa la diffusione della variante Delta: allo studio rimodulazione del Green pass. Vaccini in vacanza, via accordo Piemonte-Liguria dal primo luglio. Prosegue la campagna di vaccinazione: sono oltre 50 milioni le dosi distribuite finora, mentre sono oltre 18 milioni gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 33,7% della popolazione over 12. Speranza: “Immunità di gregge a settembre”. Nel mondo 181.388.210 casi e 3.928.804 morti. Ue: “Via libera a cinque terapie Covid entro ottobre”. Aumenta il mega focolaio tra studenti a Maiorca: i positivi sono più di mille, la Germania sconsiglia i viaggi in Gran Bretagna per via della variante Delta. Sudafrica, oltre 60mila decessi ufficiali da inizio pandemia. Aumentano le città in Australia in lockdown. Vaccinazione eterologa, ricerca inglese: mix AstraZeneca-Pfizer è efficace.

