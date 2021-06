Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: Via libera in Italia alle vaccinazioni senza limiti di età, Ue e Usa invieranno dosi ai Paesi poveri



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 3 giugno. Curva dei contagi in calo, nell’ultimo bollettino del ministero del salute registrati 2.483 nuovi casi e 93 decessi con tasso di positività ancora in discesa. Prosegue la campagna vaccinale con 35,8 milioni di dosi somministrate e 12,4 milioni di persone immunizzate. Via libera alle vaccinazioni senza limiti di età ma al momento sono poche le regioni che permettono la prenotazione. In attesa del nuovo monitoraggio dell’Iss, sempre più regioni sperano nella zona bianca entro giugno. In zona bianca ci sono già Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Lunedì prossimo, il 7 giugno, toccherà a Liguria, Umbria, Veneto e Abruzzo. Nel mondo sono oltre 171,5 milioni i contagi e 3,6 milioni i morti covid.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 3 giugno. Curva dei contagi in calo, nell’ultimo bollettino del ministero del salute registrati 2.483 nuovi casi e 93 decessi con tasso di positività ancora in discesa. Prosegue la campagna vaccinale con 35,8 milioni di dosi somministrate e 12,4 milioni di persone immunizzate. Via libera alle vaccinazioni senza limiti di età ma al momento sono poche le regioni che permettono la prenotazione. In attesa del nuovo monitoraggio dell’Iss, sempre più regioni sperano nella zona bianca entro giugno. In zona bianca ci sono già Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Lunedì prossimo, il 7 giugno, toccherà a Liguria, Umbria, Veneto e Abruzzo. Nel mondo sono oltre 171,5 milioni i contagi e 3,6 milioni i morti covid.

Continua a leggere

Continua a leggere