Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: da oggi quasi tutta Italia in zona bianca, tranne la Valle d’Aosta. Il Cts decide sulle mascherine all’aperto



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 21 giugno. Nell’ultimo bollettino 881 contagi e 17 decessi: tasso di positività 0,6%, scende ancora la pressione sugli ospedali. Da oggi quasi tutta Italia in zona bianca, tranne la Valla d’Aosta, che resta in zona gialla. Addio al coprifuoco. Nelle prossime ore è prevista la riunione del Comitato Tecnico Scientifico per decidere sull’uso negli spazi all’aperto delle mascherine. Sempre a partire da oggi chiunque arriverà dalla Gran Bretagna dovrà restare in quarantena per 5 giorni, con obbligo di tampone al termine del periodo di isolamento. Prosegue la campagna di vaccinazione nel nostro Paese: finora sono state somministrate 46.016.709 e 15.769.898 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 29,07% della popolazione over 12. Nel mondo 178.433.920 casi e 3.864.731 decessi: crescono i contagi in Russia e nel Regno Unito con la variante Delta.

