Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: oggi nuovo monitoraggio Iss, l’Italia verso l’addio alla mascherina all’aperto da fine giugno



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 18giugno. Nell’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus i Italia registrati 1.325 nuovi contagi e 37 morti. Verso l’addio alle mascherine all’aperto da fine giugno: il governo ci pensa ma nel frattempo via libera al green Pass per i viaggi. Ancora dubbi sul mix di vaccini dopo lo stop ad AstraZeneca per la seconda dose. Ema: “Non possiamo ancora esprimerci: dati limitati”. Governo: “È sicuro, Regioni lo applichino”. Finora in Italia somministrati 44.4 milioni di vaccini mentre sono quasi 15 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo 177.3 milioni di casi e 3,8 milioni di morti. Preoccupa la variante delta che cresce ovunque. Boom di casi nel Regno Unito e Russia e crescono anche i decessi covid. In Portogallo stop agli spostamenti.

