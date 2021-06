Coronavirus ultime notizie 13 giugno 2021



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 13 giugno. L’ultimo bollettino del ministero della salute ha respirato 1.723 nuovi casi e 52 morti covid inItalia con tasso di positività ancora in calo allo 0,8%. Incognita campagna vaccinate dopo lo stop del Cts e del governo ad AstraZeneca gli under 60. La seconda dose cambierà per 900mila italiani ma le Regioni frenano sul vaccino eterologo: “Prima l’Aifa chiarisca”. Finora somministrate 41,8 milioni di dosi mentre sono 23,9 milioni le persone completamente vaccinate. Italia sempre più bianca: da lunedì 40 milioni di italiani saranno in zona biancaì con il passaggio anche Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia di Trento nella zona con meno restrizioni. Nel mondo oltre 175,6 milioni di casi e quasi 3,8 milioni di morti. Preoccupazioni per nuova impennata casi nel Regno Unito dovuta a varianti covid.

