Coronavirus ultime notizie 16 giugno 2021



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 16 giugno. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute 1.255 nuovi contagi Covid e 63 morti. Oggi vertice tra Governo e regioni per linea univoca sul mix vaccini approvato da Cts e Aifa dopo lo stop ad AstraZeneca per under 60. Per il commissario straordinario Covid Figliuolo ci sarà una riprogrammazione insieme alle Regioni per “bilanciare le consegne con riserve strategiche e mitigare i disagi ai cittadini” ma non impatterà sul piano che “resta sostenibile”. Finora somministrati 42.2 milioni di vaccini mentre sono 14,4 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo oltre 107.6 milioni di casi e 3,8 milioni di morti covid. Preoccupa la variante delta sempre più diffusa. New York raggiunge l’immunità di gregge.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 16 giugno. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute 1.255 nuovi contagi Covid e 63 morti. Oggi vertice tra Governo e regioni per linea univoca sul mix vaccini approvato da Cts e Aifa dopo lo stop ad AstraZeneca per under 60. Per il commissario straordinario Covid Figliuolo ci sarà una riprogrammazione insieme alle Regioni per “bilanciare le consegne con riserve strategiche e mitigare i disagi ai cittadini” ma non impatterà sul piano che “resta sostenibile”. Finora somministrati 42.2 milioni di vaccini mentre sono 14,4 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo oltre 107.6 milioni di casi e 3,8 milioni di morti covid. Preoccupa la variante delta sempre più diffusa. New York raggiunge l’immunità di gregge.

Continua a leggere

Continua a leggere