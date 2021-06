Cosa sappiamo finora dei due casi di reazioni avverse al vaccino Covid AstraZeneca in Liguria



Cosa sappiamo finora delle due giovani donne, una 18enne e una 34enne, che sono ricoverate all’ospedale San Martino di Genova per alcune complicazioni dopo aver ricevuto una dose di vaccino Covid AstraZeneca: le loro condizioni sono gravi ma stabili. Intanto Alisa, l’agenzia per la sanità della Regione Liguria, ha deciso di sospendere, fino a nuova indicazione e a scopo precauzionale, la somministrazione del lotto ABX1506 del vaccino AstraZeneca, così come previsto dal protocollo di farmacovigilanza.

