Cosa sta succedendo con l’Ungheria, la Uefa e lo stadio arcobaleno



L’Allianz Stadium non si illuminerà con i colori dell’arcobaleno in occasione della partita tra Germania e Ungheria come richiesto dal sindaco di Monaco di Baviera in protesta contro l’ultima legge ostile alla comunità LGBT+ ungherese voluta dal premier Orban. Lo ha deciso la Uefa, spiegando che si tratta di una questione politica su cui un’organizzazione neutrale non può entrare. Ma vediamo che cosa sta succedendo e perché sono scoppiate le polemiche.

