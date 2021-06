Cosenza, esce per andare a mare e non torna più: si cerca Nicola, un giovane di 26 anni



I carabinieri e personale della Guardia costiera stanno cercando da ore Nicola Molinaro, un ventiseienne di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) che risulta scomparso. Il giovane è uscito da casa nel pomeriggio di mercoledì per recarsi in spiaggia e non è più tornato. A dare l’allarme sono stati i genitori.

