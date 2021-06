Covid, Crisanti: “Serve geolocalizzazione del cittadino ogni volta che entra in un luogo pubblico”



Secondo il professor Andrea Crisanti servono un’anagrafe vaccinale nazionale per raggiungere tutti col vaccino anti covid e l’uso più estensivo dell’App Immuni per controllare gli spostamenti dei cittadini. “Non stiamo dando il giusto peso ai tracciamenti e non sequenziamo il virus, così diventa difficile arrivare all’immunità di gregge” ha spiegato Crisanti.

