Covid, Ricciardi avverte: “I vaccini non bastano, contro variante Delta serve più cautela”



Walter Ricciardi, consulente del ministero del Lavoro, avverte che contro la variante Delta i vaccini, da soli, non bastano. Per questo motivo è necessario seguire tutte le indicazioni e applicare la maggior cautela possibile, per evitare una nuova impennata dei casi e una risalita dei contagi alla fine dell’estate.

