Crisanti: “Gran parte del mondo non ha vaccini: rischiano di emergere nuove varianti”



Andrea Crisanti, docente di Microbiologia e Microbiologia clinica all’Università di Padova: “La situazione a livello globale è sottovalutata. In particolare, è sottovalutato il fatto che gran parte del mondo non ha a disposizione i vaccini. Così possono emergere nuove varianti. La situazione in UK è emblematica”.

