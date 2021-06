Crisanti: “La variante Delta diventerà dominante anche in Italia”



“La variante Delta di Sars-CoV-2 è destinata a diventare dominante in Italia. Se è vero quello che hanno detto gli inglesi, cioè che ha un indice di trasmissione più alto, è evidente che ha un vantaggio competitivo e quindi si espanderà”. A dirlo il professor Andrea Crisanti. Per il Financial Times nel nostro paese è già al 26%.

