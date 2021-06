Cuneo, sospesi 300 alunni in una scuola media: foto di prof e compagni sui social con ritocchi e insulti sessisti



Una decisione drastica, mai vista prima, alla vigilia dell’ultimo giorno di scuola, e assunta a maggioranza dal Collegio docenti dell’istituto comprensivo Riberi di Caraglio, in provincia di Cuneo. “Alcune immagini circolate e diffuse in modo molto ampio sono altamente offensive” spiega la dirigente, che annuncia altri provvedimenti in sede di scrutinio.

Continua a leggere



Una decisione drastica, mai vista prima, alla vigilia dell’ultimo giorno di scuola, e assunta a maggioranza dal Collegio docenti dell’istituto comprensivo Riberi di Caraglio, in provincia di Cuneo. “Alcune immagini circolate e diffuse in modo molto ampio sono altamente offensive” spiega la dirigente, che annuncia altri provvedimenti in sede di scrutinio.

Continua a leggere

Continua a leggere