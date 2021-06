Da domani vaccinazioni aperte a tutte le fasce d’età: come prenotarsi



Da domani sarà possibile per tutti prenotare il proprio vaccino anti Covid, non ci saranno più le fasce d’età e le iscrizioni saranno libere così come annunciato dal ministro della Salute Speranza. Le modalità cambieranno da regione a regione: “Le dosi a disposizione saranno 20 milioni – ha precisato Figliuolo – e ogni regione dovrà regolarsi sul numero di dosi, ma quello che bisogna evitare è la rincorsa tra regioni per avere più vaccini”.

