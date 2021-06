Da oggi iniziano gli esami di terza media in presenza: le date regione per regione



Inizieranno oggi in quattro regioni d’Italia gli esami di terza media che torneranno dopo un anno a essere in presenza. Oltre 500mila gli studenti coinvolti che secondo un sondaggio hanno ben accolto la notizia del ritorno a scuola per il colloquio finale, che prevede l’esposizione di un elaborato, che dovranno sostenere davanti ai professori.

Continua a leggere



Inizieranno oggi in quattro regioni d’Italia gli esami di terza media che torneranno dopo un anno a essere in presenza. Oltre 500mila gli studenti coinvolti che secondo un sondaggio hanno ben accolto la notizia del ritorno a scuola per il colloquio finale, che prevede l’esposizione di un elaborato, che dovranno sostenere davanti ai professori.

Continua a leggere

Continua a leggere