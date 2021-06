Dai video contro la polizia alle bombe artigianali in garage: arrestato il rapper “Terror Bomber”



Un 34enne di Termoli è stato arrestato nell’ambito delle indagini sull’incendio e sull’esplosione avvenuti nei giorni scorsi in un condominio in città. Si tratta di “Terror Bomber”, così si faceva chiamare l’arrestato: un cantante rap che aveva realizzato un video contro la polizia e in casa aveva un arsenale di materiale esplosivo che secondo gli investigatori avrebbe potuto causare una strage.

