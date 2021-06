Damiano David ha un fratello, si chiama Jacopo e lui davvero è la sua copia



Damiano David, il leader dei Maneskin, non ha mai messo in piazza la sua vita privata, compreso tutto ciò che riguarda la sua famiglia. Pochi sanno, infatti, che ha un fratello. Si chiama Jacopo, è più grande di lui di tre anni, ma proprio come il il fratello non è avvezzo a condividere momenti del suo privato e sono poche le informazioni sul suo conto.

Continua a leggere



Damiano David, il leader dei Maneskin, non ha mai messo in piazza la sua vita privata, compreso tutto ciò che riguarda la sua famiglia. Pochi sanno, infatti, che ha un fratello. Si chiama Jacopo, è più grande di lui di tre anni, ma proprio come il il fratello non è avvezzo a condividere momenti del suo privato e sono poche le informazioni sul suo conto.

Continua a leggere

Continua a leggere