Damiano dei Maneskin salva Victoria che rischia di essere investita, il video



Riflessi pronti per Damiano David dei Maneskin, filmato mentre salva la collega Victoria De Angelis che rischia di essere investita da uno scooter ad Amsterdam. Il filmato del salvataggio, diffuso sui social, è diventato rapidamente virale. Intanto prosegue il successo della band dei record. Il loro ultimo singolo, “I wanna be your slave”, è entrato nella top ten della classifica del Regno Unito.

