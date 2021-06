Daniela, 24 anni e la Sindrome di Tourette: “Ho subito abusi sessuali, ora non mi controllo”



Daniela Giannoni ha scoperto a gennaio 2021 di avere la Sindrome di Tourette. Tutto è cominciato qualche mese prima, a ottobre 2020, quando si è accorta che le era venuto uno strano tic al naso, seguito da molti altri diversi. Da allora Daniela ha dovuto imparare a convivere con la Tourette, una sindrome in parte ancora misteriosa e per la quale non esiste una cura, una malattia che le impedisce di vivere una vita normale e che si somma a una sindrome da stress post traumatico, maturata dopo una orribile violenza sessuale subita durante un viaggio studio in Inghilterra. Oggi Daniela racconta la sua storia su Instagram, per “parlare non soltanto di Tourette, ma di tutto quello di cui sui social non si parla mai”.

