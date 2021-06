Dario Argento litigò con Asia Argento quando nacque Anna Lou: “Siamo irregolari e fuori dal sistema”



Al Corriere della Sera, il Maestro del Brivido Italiano si racconta e rivela che con Asia Argento non è sempre stato un rapporto felice, come la stessa Asia ha rivelato nel suo libro spiegando che quando è nata Anna Lou Castoldi, i due non si parlavano. “Ricordo che litigammo quando non fece Il cartaio. È un rapporto ondivago ma negli anni ci vogliamo sempre più bene. Siamo simili, due irregolari fuori del sistema”.

